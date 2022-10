UniRC: concluso il “Welcome Day” dell’Università Mediterranea rivolto agli studenti stranieri

Il Rettore dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria prof. Zimbalatti comunica che, mercoledì 5 ottobre si è svolto il WELCOME DAY dell’Università Mediterranea rivolto agli studenti stranieri che per questo anno accademico hanno deciso di trascorrere nell’Ateneo reggino un periodo della loro formazione.

Il WELCOME DAY è stata anche l’occasione per presentare al completo lo staff della internazionalizzazione della Mediterranea di Reggio Calabria

I lavori sono stati aperti con i saluti della prorettrice vicaria prof.ssa Francesca Fatta. “Il Welcome Day dell’Ateneo reggino – ha dichiarato la prof.ssa Fatta – vuol avviare il nuovo anno accademico con un momento di condivisione. Questa giornata è un invito a vivere al meglio la nostra realtà, per far conoscere ai nostri studenti stranieri i servizi offerti e le persone preposte ad assolvere le pratiche amministrative”. Sono poi seguiti interventi di Daniela Dattola, responsabile dell’Area Relazioni Internazionali, Monica Montenero, Stefania Raschellà e Aldo Romeo. La presentazione a più voci è stata finalizzata a illustrare i servizi offerti dal nostro Ateneo, e per favorire il contatto con gli uffici stessi.

La manifestazione ha sancito ulteriormente l’accordo con l’ESN, l’associazione Erasmus Students Network, una associazione composta da giovani che hanno avuto l’opportunità di partecipare negli anni precedenti a programmi di internazionalizzazione e che si propongono in forma volontaria di svolgere un’azione student helping student per introdurre gli ospiti stranieri alla vita sociale e culturale della città.