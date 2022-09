Gioventù Nazionale Reggio Calabria: “Soddisfatti dei risultati. FDI primo partito nella nostra città”

Noi ragazzi di “Gioventù Nazionale – Reggio Calabria” siamo più che soddisfatti dei risultati che la coalizione di Centrodestra, e in particolare Fratelli d’Italia, ha ottenuto nelle elezioni politiche appena concluse, riuscendo per la prima volta nella nostra storia repubblicana a portare un partito di Destra ad essere maggioranza relativa nel nostro Parlamento.

Purtroppo non possiamo ignorare la delusione per la mancata elezione dei nostri concittadini Giovanna Cusumano (candidata al Senato) e Giovanni Calabrese (candidato alla Camera), sicuri però di aver lavorato bene, di aver portato Fratelli d’Italia ad essere primo partito della nostra città, con il 23,12% ottenuto al Senato della Repubblica e il 22,3% alla Camera dei Deputati, e quindi di aver posto delle base solide per il futuro.

Il nostro augurio più grande va a Giorgia Meloni, che ha dimostrato di essere pronta per governare, di avere l’Italia dalla sua parte e di saper dare ascolto alle esigenze di noi giovani.