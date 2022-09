De Raho a Reggio lancia il M5S: “Noi con la schiena dritta per abbattere sistema criminale”

di Walter Alberio – “Reggio ha bisogno di rinascere. La ‘ndrangheta può essere battuta”. Esordisce così Federico Cafiero De Raho nella nuova veste di candidato alle elezioni politiche.

L’ex magistrato, capolista alla Camera per il Movimento 5 Stelle, nel comizio sul lungomare reggino, ha indicato come principi della sua azione politica la la lealtà e la trasparenza, nonché “i principi della nostra Costituzione” e “il rispetto della dignità e del prossimo”.

“Dobbiamo capovolgere e abbattere il sistema criminale, ma bisogna muoversi con la schiena dritta e guardare in alto. Dobbiamo stare insieme per vincere. Siamo noi che dobbiamo reagire. Ma il voto va dato a chi questo cambiamento è in condizioni condizioni farlo”, ha concluso De Raho.