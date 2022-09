“Zaino sospeso”, a Reggio Calabria l’iniziativa solidale a favore degli studenti delle famiglie in difficoltà economica

Scuola a portata di tutti, luogo accogliente di formazione e crescita in cui ciascuno possa esprimere, senza barriere, il proprio potenziale e scoprire i propri talenti. Questo il leitmotiv sposato stamattina dalle associazioni nostrane “Club Inner Wheel” di Reggio Calabria e “Corredino Sospeso”, che hanno donato volontariamente all’Istituto Comprensivo “Catanoso – De Gasperi” materiale didattico e zainetti destinati alle famiglie in difficoltà economica, che in questo periodo si ritrovano a dover sostenere gli esosi costi del rientro a scuola dei propri figli. Rory Lo Faro Modafferi e Liz Sapone Papalia, rispettivamente Presidente e Segretaria di Club Inner Wheel e Isabella De Stefano Amatulli, Vicepresidente di Corredino sospeso le protagoniste della benefica consegna, avvenuta nel plesso centrale della Scuola Secondaria di Primo grado “A. De Gasperi”.

Una ripartenza all’insegna dell’inclusione e della solidarietà, che consolida il dialogo e la collaborazione che l’Istituto reggino, guidato dal Dirigente Scolastico Prof. Marco Geria, è solito instaurare con le realtà del territorio, tassello fondamentale per essere concretamente una comunità educante che ha a cuore il futuro delle giovani generazioni.

Un’iniziativa capace di far fiorire autentici sorrisi a due giorni dal fatidico countdown, fino a quando il suono della campanella sancirà anche per gli studenti della città dello Stretto l’inizio del nuovo anno scolastico e il definitivo tramonto della bella stagione.