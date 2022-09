Elezioni, Brugnaro a Reggio Calabria: “Il Ponte sullo Stretto è un’opera che serve”

“Noi ci occupiamo dei problemi della gente, della Calabria, degli italiani. A qualcuno da fastidio ma noi resteremo onesti nei confronti delle persone che ci hanno votato e ci hanno dato fiducia. I 5 Stelle hanno fatto cadere il governo, ora si va a votare ma non dobbiamo avere paura e se la Calabria vuole continuare a contare deve votare per Noi Moderati. Continueremo a consolidarci qui per portare a Roma tante persone ‘coraggiose’ che si impegnino seriamente nel portare avanti una politica per i prossimi trent’anni capace definire un chiaro progetto lungimirante”. E’ quanto ha dichiarato Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia e presidente di Coraggio Italia, a margine di una iniziativa elettorale della lista Noi Moderati a Reggio Calabria.

“Il Ponte sullo Stretto – aggiunge – e’ un’opera che serve e la dobbiamo fare tutti insieme, non solo per risolvere i collegamenti tra la Sicila e il resto del Paese, ma per dare l’idea che l’Italia ce la sta facendo: deve essere un’opera simbolica. Bisogna trovare i fondi ma sara’ il centrodestra che lo fara’ cosi come modificheremo il reddito di cittadinanza. Dei 10 miliardi investiti ne lasceremo 3 per dare assistenza a chi ne ha veramente bisogno e quindi alle persone che perdono il lavoro o a chi ha un disagio sociale reale, questo lo sosteneva anche Marco Biagi. Gli altri 7 li mettiamo per togliere le tasse ai giovani con lo Stato che si deve impegnare a pagare loro i contributi. Il rdc cosi come e’ concepito e’ una droga, un voto di scambio voluto dai 5 Stelle. Quando finira’, perche’ accadra’, i giovani che lo percepiscono saranno fuori dal mercato del lavoro”. Infine sulle altre infrastrutture utili per la Calabria Brugnaro ricorda: “Qui dobbiamo portare le dorsali informatiche per le connessioni veloci. Votate Noi Moderati per guardare oltre i favori e le promesse elettorali. Qui voterete per persone che hanno un curriculum di tutto rispetto e potrete scegliere la competenza e la meritocrazia”