Hospice Reggio Calabria, Trapani Lombardo rassegna le dimissioni da presidente della Fondazione

“Vorrei comunicare a tutta la cittadinanza di aver rassegnato, ieri 31 agosto 2022, le mie dimissioni per fine mandato da Presidente della Fondazione Via delle Stelle Hospice di Reggio Calabria. Vorrei ringraziare, dapprima tutta la cittadinanza per la vicinanza manifestata in tutte le occasioni alla nostra struttura sia con apprezzamenti sia con riconoscimenti tangibili, che ci hanno consentito di sopravvivere in molti momenti difficili, un grazie a tutte le istituzioni che in molte occasioni hanno agevolato le procedure burocratiche. Un particolare ringraziamento all’attuale Commissario dr.ssa Di Furia, professionista illuminata, che ha immediatamente compreso le nostre necessità e ci ha messo subito nelle condizioni di operare al meglio, prodigandosi anche a livello regionale per il riconoscimento di quanto ci era dovuto.

Inoltre vorrei ringraziare tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione per la stima e la fiducia di cui mi hanno gratificato, garantendomi sempre il loro appoggio e la loro collaborazione.

La mia lunga esperienza in Hospice si chiude, oggi, con la soddisfazione di essere riuscito, insieme al Consiglio e a tutti gli operatori, a mantenere un livello di qualità nell’assistenza nonostante le enormi difficoltà economiche ed ambientali. Personalmente sono grato a tutti gli operatori che in tutti questi anni mi hanno aiutato a crescere in questa meravigliosa esperienza a contato con un tipo di patologia che necessita di particolare assistenza e di capacità relazionali specifiche con pazienti e familiari. Vorrei, anche, scusarmi per eventuali, involontari, inadeguatezze, errori, leggerezze o dimenticanze che in tutti questi anni ho sicuramente commesso.

Infine un ringraziamento a tutti gli operatori dell’Hospice, medici, psicologa, infermieri, oss, ausiliari, autista, cuochi amministrativi ed in particolare alla Direttrice Sanitaria dr.ssa Ines Barbera da sempre al mio fianco anche nei momenti più difficili. Un ultimo ringraziamento allo studio legale D’Ottavio ed in particolare all’avv. Raffaele che ci hanno sempre assistito, gratuitamente e pazientemente, in modo eccellente.

Concludo con l’augurio al nuovo Presidente di migliorare la struttura e la qualità dell’assistenza ai pazienti e familiari, nella speranza che il Suo impegno in Hospice dia nuova linfa e nuovo slancio alla sanità reggina”

E’ quanto si legge in una nota del presidente dimissionario della Fondazione Hospice Via delle Stelle, Vincenzo Trapani Lombardo.