Villa San Giovanni (RC), minoranza consiliare all’attacco: “Ordinanza su emergenza idrica confusa e scarna”

Chiediamo inoltre, se le vasche comunali sono state sottoposte a lavaggi, così come effettuato da Sorical per i pozzi dell’impianto Catona Salice.

Chiediamo, inoltre, una riduzione delle bollette, poiché l’acqua che verrà utilizzata fino al 28 agosto, o fino ad emergenza rientrata non è potabile, arrecando non pochi disagi ai cittadini ed alle attività commerciali, anche economici!

Ci saremmo aspettati già da stamattina la presenza della Protezione Civile regionale che con propri mezzi e uomini, oltre a quella comunale, potesse distribuire e fornire acqua potabile alla cittadinanza ed alle attività produttive. In tal senso nulla sembra ad oggi attivato. Nessuna comunicazione istituzionale a supporto della preoccupazione dei cittadini è stata fatta. Gli stessi sono stati lasciati all’unica soluzione possibile, ovvero approvvigionarsi a proprie cure e spese dell’acqua necessaria per gli usi umani. Ed ancora cosa si sta facendo per tutelare i disagi delle persone meno abbienti, delle strutture socio sanitarie presenti in Città ed in generale delle attività produttive?

La stessa ordinanza non consente eventuali repliche alla cittadinanza, oltre al refuso dell’aver inserito il divieto ad un divieto, non aver chiarito le responsabilità rispetto a questa emergenza (Sorical, la rete idrica comunale?) determina sicuramente un disagio al già grave disagio e l’impossibilità della sua eventuale applicazione da parte di chi è deputato al controllo oltre all’evidente grave omissione delle suddette responsabilità.

Ed a quasi 24 ore dagli eventi meteorologici avversa l’Arpacal è stata coinvolta? Gli esami per definirne la potabilità dell’acqua in modo ufficiale da parte dell’ente certificatore è possibile averli o ancora no?

Tutte domande legittime alle quali la città deve avere immediata risposta e non scarni comunicazioni di autoesaltazione di tutto ciò che non è stato fatto in fase di gestione emergenziale.

Per non parlare poi della gestione dei torrenti, visto che ad oggi nessuna protesta ufficiale è stata fatta all’organo competenze, ovvero i referenti di Palazzo Alvaro e della Città Metropolitana, forse perché considerata amica che in campagna elettorale con il suo presidente f.f. Versace esternava parole di elogio e di supporto a quest’amministrazione ma che oggi è palesemente assente rispetto ad un concreto intervento di manutenzione dei torrenti ed anche nella giornata di ieri nessun mezzo e nessuna risorsa umana e strumentale si è vista in Città al fine di intervenire per eliminare i gravi disagi derivanti dalla fuoriuscita di materiale dai diversi torrenti che sono presenti sul territorio comunale, la cui gestione è stata affidata ai mezzi del vettore che si sono ovviamente prima preoccupati di tutelare i propri servizi e solo dopo fare qualche minimo intervento in un solo torrente e non in modo completo ed esaustivo.

E quindi le considerazioni finali sembrano chiari ed evidenti: Sorical si cita ma non si richiama all’intervento a tutela della collettività, la stessa cosa dicasi per la governance della Città metropolitana “amica”, a dimostrazione di un totale fallimento nella gestione emergenziale, frutto di totale incapacità amministrativa palesemente dimostrata a due mesi dall’insediamento di questi “giovani incompetenti amministratori”.

Lo scrivono, in una nota, i consiglieri comunali di minoranza di Villa San Giovanni, Marco Santoro, Filippo Lucisano, Daniele Siclari, Stefania Calderone e Domenico De Marco.