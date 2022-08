Il Cittanova Calcio inizia la preparazione pre-campionato

Per il Cittanova Calcio è tempo di tornare a lavorare sul campo. Lunedì 8 agosto, alle ore 16,00 sul terreno dello stadio “Morreale – Proto”, si svolgerà il raduno della squadra giallorossa in vista dei primi impegni ufficiali della stagione sportiva 2022/2023. Tra l’entusiasmo dei tifosi, la voglia del gruppo di costruire qualcosa di importante e le ambizioni di una Società che in queste ore è al lavoro per piazzare nuovi colpi di mercato al fine di completare la rosa in tempi celeri. Agli ordini dell’allenatore Angelo Galfano, inizieranno il lavoro di preparazione 18 calciatori: due portieri, sette difensori, sei centrocampisti e tre attaccanti (in appendice al comunicato la lista completa dei convocati).

Un momento molto atteso dai supporters giallorossi, quello del raduno, che riporta l’attenzione di tutta la piazza cittanovese al fascino del rettangolo verde, dopo lunghe settimane di lavoro intenso sul piano burocratico.

“Diamo il benvenuto al mister, ai collaboratori e ai calciatori – ha affermato il vicepresidente Francesco De Matteis a nome dell’interno gruppo dirigente – e a loro rivolgiamo gli auguri affinché quello appena iniziato sia per tutti un percorso intenso, coinvolgente e ricco di soddisfazioni. La Società è al lavoro per puntellare l’organico e a breve arriveranno nuovi rinforzi in ogni reparto. Con l’abnegazione e le idee recupereremo il ritardo accumulato in questa fase. La fiducia e l’incoraggiamento che arrivano da tifosi, sponsor e partner sono motivo di nuovo entusiasmo che dà fiducia per il futuro. A tutti un grazie sincero per il sostegno arrivato e che arriverà nel corso della stagione. Diamo il via a questa nuova avventura colorata di giallo e di rosso. Che sia solo l’inizio di un cammino straordinario. Buon lavoro a tutti”.

In vista dell’inizio della preparazione pre campionato, insieme al messaggio di De Matteis, nella giornata di ieri è arrivato anche il saluto del presidente Guido Contestabile dei dirigenti D’Agostino, Gerace, Condomitti, Fazzari.

Di seguito i calciatori convocati:

Portieri:

Bruno ‘02

Dragone ‘02

Difensori:

Neri

Falla ‘02

Formia ‘02

Arusa ‘03

Rao ‘03

Lo Sasso ‘03

Napoli ‘04

Centrocampisti:

Boscaglia

Condomitti

Crucitti

Gaudio ‘02

Gulino ‘03

Melchionna ‘04

Attaccanti:

Giannaula

Sukay ‘02

Tuoto ‘04