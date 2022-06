A Gerace la kermesse “Notte Romantica”

L’Amministrazione Comunale della Città di Gerace, guidata dal Sindaco Giuseppe Pezzimenti, invita a festeggiare la “Notte Romantica” in uno dei Borghi più belli d’Italia. L’evento nazionale, giunto alla settima edizione, si terrà sabato 25 giugno con inizio alle 18.30 con “Pensieri d’amore nel borgo con Ruggero e la sua amata”. Contemporaneamente è prevista l’animazione musicale per le vie del borgo e, pertanto, si invita a portare uno strumento musicale per suonare insieme e rendere più armonica la serata dedicata alla propria anima gemella.

Sarà una serata indimenticabile in un’atmosfera raccolta che caratterizzerà le vie del Centro Storico di Gerace. Un evento per gli appassionati e gli innamorati, che potranno ammirare la bellezza del Borgo in ogni forma: non solo l’inestimabile patrimonio storico, artistico e culturale ma anche gli angoli suggestivi, i paesaggi incontaminati, la filosofia del buon vivere e le prelibatezze enogastronomiche.

La novità di quest’anno sarà il tema “Flash Mob – Musica Unplugged”, un tema che legherà idealmente tutti i borghi.

Gerace invita tutti quelli che suonano uno strumento, sia a livello amatoriale che professionale, a partecipare alla serata, esibendosi in un vicolo, una piazzetta, un angolo del borgo, suonando il proprio strumento rigorosamente unplugged. Quindi via libera a violinisti, chitarristi, percussionisti ecc. che potranno esibirsi negli angoli più suggestivi del Borgo, in un grande concerto diffuso le cui note renderanno i borghi ancor più suggestivi.