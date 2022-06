Referendum abrogativi: iniziativa di Fratelli d’Italia a Reggio Calabria

Mercoledì 8 giugno alle ore 17.30 un’iniziativa di fratelli d’Italia sui Referendum abrogativi del 12 giugno. All’ ‘E’ – Hotel’ di Reggio Calabria arriva il deputato Andrea Delmastro Delle Vedove , capogruppo FDI Commissione Esteri e Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere. Momento di confronto fortemente voluto dal Commissario provinciale Denis Nesci che, con la fattiva collaborazione del Circolo cittadino ‘Reghion 2019’ presieduto da Marcello Altomonte, ha voluto dare impulso anche in riva allo Stretto alla campagna per i referendum promossa da Fratelli d’Italia. Dal titolo ‘Verso la riforma della Giustizia’, il dibattito avrà un ricco parterre, a partire dal capogruppo in Consiglio regionale Giuseppe Neri, al capogruppo al Comune di Reggio Calabria Demetrio Marino e al vice commissario cittadino Pasquale Oronzio, fino ad arrivare ai responsabili del Dipartimento Giustizia Fdi, regionale, provinciale e cittadino, rispettivamente guidati da Giovanna Cusumano, Carmen Bertuccio e Michele Miccoli.

L’iniziativa sarà anche l’occasione per presentare alla stampa i responsabili dei dipartimenti di Fratelli d’Italia, sia per quanto concerne la struttura dirigenziale provinciale sia per quella cittadina.