Domani tour per le aziende di prodotti tipici della Locride

La Cooperativa del Maiale Nero d’Aspromonte, l’Apz della Calabria, l’Istituto Alberghiero di Locri, il Gal Terre Locridee ed il Gal Kroton, Lunedì 6 Giugno a partire dalle ore 8.00 organizzeranno una giornata che inizierà presso la sede dell’IPSSA di Loceri e si svilupperà attraverso un Tour di visite guidate presso le aziende della Locride associate alla Cooperativa.

Insieme si intende agire per raggiungere un obiettivo comune: promuovere, attraverso la valorizzazione dei prodotti tipici ed identitari quale la carne di maiale nero d’Aspromonte, la Podolica, la Capra aspromontana ed i prodotti locali, stagionali e territoriali, la Cultura Gastronomica calabrese e nello stesso tempo il Turismo alla scoperta dei luoghi in cui nascono e si realizzano i prodotti.

I ragazzi dell’IPSSA di Locri, futuri chef e ambasciatori delle eccellenze enogastronomiche locali, per l’occasione potranno interagire con i produttori per conoscere le peculiarità, i valori, la genuinità e la sostenibilità ambientale delle produzioni locali, nonchè l’importanza di un prodotto di qualità e del territorio per la creazione di piatti unici. Le aziende saranno il luogo perfetto dove gli studenti potranno acquisire, vedere e toccare con mano ciò che la terra produce ed alleva. Durante la giornata sarà allestito un Percorso Degustativo, a cui parteciperanno anche Docenti Universitari, che si snoderà attraverso assaggi guidati dei prodotti e la degustazione di ricette tipiche. Per gli organizzatori sarà fondamentale creare un rapporto virtuoso tra territorio, impresa e scuola che consenta di promuovere e valorizzare i prodotti tipici, una strategia che può garantire ricadute positive per tutto il territorio.