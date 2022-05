Reggio, danza e moda con l’evento “4 Season Defilè Artistico”

La neonata AC Star Award- Fashion Event con Presidente Marlena Donatella Maimone, reduce dalla partnership con la “The Best Model Of Europe” di Rosario Stagno consolidata di recente a Dubai all’interno dell’International Fashion Festival, torna alla ribalta con un evento esclusivo, nato da un’idea della stessa Presidente, denominato “4 Season Defilè Artistico”, il quale abbraccia, per la prima volta, moda e danza inseriti all’interno della passerella.

La location che ha ospitato la grande riuscita e la numerosa partecipazione di questo evento è la Sala Locale Scuola di Ballo “Fenix” sito in Via delle Industrie, 21 a San Gregorio, Reggio Calabria.

A curare le inedite ed applaudite coreografie di ballo è stato il Maestro Davide Pezzimenti mentre portamento e defilé la Docente e Vice Presidente Star Award Irma Imedadze; gli altri soci dell’associazione Pietro Schiavone, Enza Dattola, Anna Logiudice, Orlando Scappatura, Giovanna La Russa e la collaboratrice/stilista Cheren Surfaro hanno curato backstage ed il coordinamento interno dell’evento.

Ad aver colorato la passerella “4 season” sono stati gli outfit ricercati dei brand partner ufficiali: Antica Sartoria by Giacomo Cinque, Dolce Cuore Chic e Scikkissimi di Enza Dattola, La Cler e Micifur; gli Sponsor ufficiali sono Autofficina B&P dei F.lli Frascoli, Rosticceria d’Autore Biondo e la pizzeria ristorante Break.

La sezione riguardante il beauty per i protagonisti dell’evento è stata curata da: Docente Susy Meduri (Make up Artist) e le Hair Stylist “Le 4Forbici x il successo” by Rosalba e Ilaria. Gli ospiti professionisti, di calibro internazionale, Veronica Palacios e Javier Guiraldi hanno esibito il loro talento attraverso le suggestive Danze Argentine e perfomance di spessore, sono state presenti ed applaudite le danze dei piccoli campioni italiani Chiara D’Agostino e Cristian Condello.

Tra i Guest presenti all’evento vi è il Consigliere Comunale Mario Cardia, al quale è stato conferito un riconoscimento per la sua presenza e in seguito alle iniziative dell’associazione stessa. A riprendere l’evento sono le telecamere web tv di Graziano Tomarchio con la straordinaria partecipazione della giornalista Dominga Pizzi ed il fotografo ufficiale dell’evento Antonio Sollazzo. Le intenzioni, nonché lo scopo di questa associazione in continua crescita, si stanno arricchendo – si legge ancora nel comunicato stampa – passo dopo passo con formule sempre esclusive e confronti internazionali per offrire una formazione professionale ed un seguito agli aspiranti modelli che partono dalla realtà locale e sognano un futuro da star nel fashion system.

Le star che hanno sfilato sulla passerella 4Season sono:

Elene e Annalisa Tsulukidze, Lizi Tevdoradze, Maria Sole Caccamo, Marika Pizzimenti, Alessia Borrello, Desirèe Costarella, Erika Triolo, Alessandra Papaluca, Manuela Schiavone, Gaia Saia, Leonardo Romeo, Miriana Montechiarello, Nicole Cavicchini, Melita Pinneri, Sara Carella, Asia Rizzuto, Carmelo Triolo, Antonino Schiavone, Alessia Festa, Erika Nicolazzo.

Gli appuntamenti Star Award, dopo il gran successo ed i plausi ottenuti, continuano nel panorama reggino con nuovi scenari in preparazione, ad agosto in Spagna con la partenership “The Best Model of Europe” 2022 e con la straordinaria partecipazione del modello reggino Antonino Schiavone (già vincitore della categoria teen al The Best Model of Europe 2021) in Thailandia ove gareggerà per il titolo mondiale al beauty contest “Teen Star