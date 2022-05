Auto si ribalta a Bocale: muore la donna al volante

Una squadra del Comando provinciale di Reggio, in questo momento è impegnata su Bocale a causa di un incidente stradale che, da quello che si è potuto capire, sembrerebbe autonomo. L’autovettura su cui viaggiava una donna di cui non si conoscono ancora le generalità, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata lungo il rettilineo, finendo la corsa nei pressi della stazione di servizio. L’impatto purtroppo non ha dato scampo alla conducente. Sia i Vigili del Fuoco che la Polstrada sono in attesa dell’autorizzazione del magistrato per poter effettuare i rilievi, rimuovere la salma e accedere ai documenti all’interno della vattura.