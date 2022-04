25 aprile, a Reggio Calabria una mostra “contro tutte le guerre”

Aderendo all’appello che, pochi giorni dopo l’inizio del conflitto originato dall’aggressione della Russia di Putin contro l’Ucraina, venticinqueaprile A.M.P.A. ha rivolto alle Istituzioni Universitarie, Scolastiche, Artistiche e Musicali per la programmazione e la progettazione di “iniziative contro la guerra (e contro tutte le guerre) in coincidenza con il 25 Aprile, Festa della Liberazione dalla dittatura e dalla guerra”, l’Accademia di Belle Arti, il Conservatorio di Musica “F. Cilea” e il Liceo Artistico “M. Preti-A. Frangipane” hanno deciso di impegnarsi per la realizzazione di una mostra “contro tutte le guerre”, rivolta in particolare agli studenti, alle giovani generazioni e a tutta la cittadinanza. All’iniziativa della Mostra hanno altresì aderito alcuni studenti del corso di Concept design (Corso di Laurea Design) dei professori De Capua e Mamoli dell’Università Mediterranea.

Ne è conseguito un coordinamento tra tutte le Istituzioni partecipanti e l’associazione venticinqueaprile, che ha deciso di accogliere la proposta del Liceo Artistico di utilizzare gli ambienti della sala espositiva del Museo “A. Frangipane” per ospitare le opere realizzate dagli studenti, che hanno condiviso la finalità dell’iniziativa, e da alcuni artisti calabresi, direttamente coinvolti da venticinqueaprile.

Il Conservatorio ha deciso di contribuire all’evento con una performance musicale di propri allievi, che si esibiranno nel corso dell’inaugurazione, alla quale sono invitati tutti i rappresentanti delle Istituzioni, della cultura, dell’associazionismo e della stampa.

L’evento, patrocinato dai Sindaci del Comune di Reggio Calabria e della Città Metropolitana, sarà articolato in due fasi distinte, l’inaugurazione della mostra “CONTRO TUTTE LE GUERRE. ESPRESSIONI D’ARTE”, programmata per le ore 9:00 del 25 Aprile, e la successiva apertura al pubblico, dalle 9:00 alle 13:00, dal 26 al 30 aprile 2022.