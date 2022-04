Uil Trasporti Calabria: “Soddisfatti per impegno assunto nell’incontro tra Atam e Comune Reggio”

“Le RSA aziendali di Atam si dicono soddisfatte della riunione tenutasi ieri presso Palazzo San Giorgio alla presenza del sindaco f.f. Paolo Brunetti, dell’assessore alle società partecipate Francesco Gangemi e in video call al comandante della Polizia Municipale Salvatore Zucco per l’impegno assunto in merito alla viabilità cittadina del trasporto pubblico locale, per la quale seguiranno ulteriori riunioni per definire un piano comune d’intervento.

Le stesse ritengono doveroso ringraziare lo stesso sindaco f.f. Brunetti e l’assessore alle società partecipate Gangemi per la sensibilità mostrata nei confronti di Atam e dei suoi dipendenti.

Le RSA aziendali di Atam”.

Lo afferma in una nota Uil Trasporti Calabria.