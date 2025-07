La Questura di Crotone presenta la campagna “Io non ci sto. No al pizzo, No alla mafia”

Sarà presentata il prossimo 17 luglio presso la Questura di Crotone la campagna “Io non ci sto. No al pizzo, No alla mafia”, un’iniziativa di forte valore civile e istituzionale che nasce dalla volontà congiunta del Questore Renato Panvino e del Segretario generale della Uil Calabria, Mariaelena Senese.

La Questura, fulcro della legalità sul territorio, si conferma promotrice attiva di una cultura di contrasto a ogni forma di criminalità organizzata, sostenendo un dialogo costruttivo tra istituzioni, forze dell’ordine, parti sociali e mondo produttivo. L’obiettivo è creare una rete di collaborazione efficace per difendere il tessuto economico sano da fenomeni mafiosi come il racket e l’estorsione, che minano la libertà d’impresa e la sicurezza dei lavoratori.

L’iniziativa si colloca nel solco di un’azione preventiva, fondata sulla presenza costante dello Stato e sulla fiducia tra cittadini, imprenditori e istituzioni.

Accanto al Questore Panvino, interverranno il Segretario della Uil Calabria Mariaelena Senese, il Procuratore della Repubblica Domenico Guarascio, il Presidente di Confartigianato Imprese Crotone Francesco Pellegrini e il Presidente Regionale Ancos Calabria Francesco Filice.

L’appuntamento è giovedì 17 luglio alle ore 12 presso la Questura di Crotone