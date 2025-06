Sin Crotone, Furgiuele (Lega): “Necessaria chiarezza su smaltimento rifiuti”

“Abbiamo rivolto un’interrogazione al ministro competente per conoscere quali iniziative intenda adottare per garantire la prosecuzione dell’attività del Commissario straordinario per la bonifica del Sin di Crotone e quali iniziative intenda adottare per promuovere la collaborazione tra Commissario e soggetti tecnici come Ispra e ISS. Il Sin di Crotone-Cassano e Cerchiara di Calabria, infatti, rappresenta da oltre vent’anni uno dei più gravi disastri ambientali in Europa, con presenza accertata di rifiuti pericolosi da bonificare con urgenza. Rifiuti che il commissario Errigo ha disposto, con una sua ordinanza, di rimuovere ma che al momento finirebbero nuovamente nel territorio di Crotone, nell’unica discarica autorizzata alla gestione di questi rifiuti in Italia e che già attualmente riceve conferimenti simili da tutta Italia. Eppure un provvedimento regionale del 2019 vieta lo smaltimento dei rifiuti del Sin in quel sito, generando un vero e proprio paradosso amministrativo. In questo contesto complesso, si muove il Commissario che nel pieno rispetto delle norme ha proceduto nella direzione del risanamento ambientale a tutela della salute dei cittadini. E’ fondamentale dunque garantire massima chiarezza su questo aspetto, allo scopo di assicurare, innanzitutto, la salute pubblica dei cittadini di Crotone, che da tempo meritano una risposta, oltre alla riqualificazione e ripristino ambientale, scongiurando una situazione di rischio ecologico importante. Quelle ex aree industriali una volta bonificate e messe in sicurezza permanente potrebbero così essere utilizzate per realizzare un grande retroporto per programmare e progettare un piano di riconversione industriale in grado di rilanciare il porto di Crotone e le aree portuali dell’intera fascia jonica calabrese. Portando a compimento così un rilancio territoriale complessivo di elevata rilevanza strategica per tutto il Mezzogiorno”.

Lo dichiara il deputato calabrese della Lega Domenico Furgiuele.