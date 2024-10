Giunta comunale Isola Capo Rizzuto: Raffaele Gareri è il nuovo vice sindaco e subentra in giunta al dimissionario Loprete

Il Consigliere Comunale Raffaele Gareri ha accettato la proposta del Sindaco Maria Grazia Vittimberga di entrare nella Giunta Comunale come Vice Sindaco, cessando, di conseguenza, le sue funzioni di consigliere comunale e provinciale. La nomina arriva dopo l’ultima seduta del consiglio comunale, durante la quale il Sindaco ha chiesto pubblicamente alla coalizione “Idea Comune” di indicare un nome per completare la Giunta, a seguito delle dimissioni di Davide Loprete, membro dello stesso gruppo politico.

Il Sindaco Vittimberga ha ringraziato “Idea Comune” che ha fatto ricadere la scelta sul consigliere Gareri, elogiandone le qualità politiche: “È una persona di grande esperienza e sono certa che darà una marcia in più in questi ultimi mesi di legislatura. Le cariche assegnate sono di sua competenza e credo che saprà trarre il meglio da ogni settore di cui sarà responsabile.”

Nel frattempo, il Vice Sindaco in carica Andrea Liò ha deciso di fare un passo indietro, mantenendo comunque un ruolo centrale nella Giunta. Liò continuerà a occuparsi del settore dei Servizi Sociali e della Promozione e, come riconoscimento del suo lavoro, il Sindaco ha scelto di affidargli anche la delega al Turismo, precedentemente nelle mani della stessa Vittimberga. “Non a caso,” ha sottolineato il Sindaco, “Liò è attualmente a Rimini per promuovere il territorio alla TTG Travel Experience.”

Al neo Vice Sindaco Raffaele Gareri sono state assegnate le seguenti deleghe: Sanità, Politiche per lo Sviluppo Economico; Attività Produttive; Formazione; Pnrr e Progettazione Strategica per la Città, Tutela del Mare e della Costa; Area Marina Protetta; Caccia e Pesca e Ambiente. Ringrazio il Sindaco per la fiducia concessa,” ha dichiarato Gareri, sottolineando che questa decisione è frutto di un percorso condiviso con il suo gruppo politico e con i sostenitori che lo affiancano da anni. “È l’inizio di un percorso che dovrà affrontare nuove ed esaltanti sfide. Dovremo essere più incisivi e puntare a uno sviluppo compatibile, fondato sulle risorse naturali del territorio.”

Gareri ha accettato il nuovo incarico con grande senso di responsabilità, pur rinunciando alle cariche di consigliere provinciale e comunale. Ha rivolto anche un “ringraziamento particolare al Presidente della Provincia Sergio Ferrari per il supporto ricevuto”, confermando che la collaborazione con l’ente intermedio continuerà. “Il lavoro con la Provincia proseguirà, soprattutto alla luce degli importanti risultati già raggiunti dal Presidente Ferrari. Questo territorio deve rafforzare ancora di più il rapporto con gli altri enti e siamo pronti e disponibili per le sfide future.” Con queste parole, Gareri si prepara ad affrontare il suo nuovo ruolo in Giunta, con la consapevolezza delle responsabilità che lo attendono.