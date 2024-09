“Secondo Trofeo Pyth@goRun2024”: i provvedimenti alla viabilità di Crotone

Al fine di consentire lo svolgimento del “Secondo Trofeo Pyth@goRun2024” sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadina:

– di istituire il divieto di sosta con rimozione coatta, dalle ore 12:00 alle ore 20:00 del 22 settembre 2024, in via Mario Nicoletta, in via Cutro, in piazza Pitagora dall’incrocio con via Nuova Poggioreale fino all’incrocio con viale Regina Margherita, in viale Regina Margherita (lato teatro Apollo) dall’incrocio con via Ruffo fino all’incrocio con via Mario Nicoletta, in via Claudio Crea dall’incrocio con via Cappuccini fino a corso Mazzini, sul corso Mazzini da via Claudio Crea fino a piazza del Legionario, in via Carpino (lato ex teatro Ariston), in via Giovanni Paolo II (lato distributore Eni) da piazza Francesco Corrado a piazza Antonio Caputi, in via G. di Vittorio (lato Parco delle Mimose) dall’incrocio con via Mario Nicoletta fino a piazza Antonio Caputi, in via Ruffo dall’incrocio con la I trav. Ruffo fino a via Mario Nicoletta, in via L. Braille da via Cutro fino a via M. Nicoletta e nella II trav. di via Mario Nicoletta;

– di chiudere al transito veicolare, dalle ore 14:00 alle ore 18:30 del 22 settembre, via Mario Nicoletta, via Cutro, piazza Pitagora dall’incrocio con via Nuova Poggioreale fino all’incrocio con viale Regina Margherita, viale Regina Margherita (lato teatro Apollo) dall’incrocio con via Ruffo fino all’incrocio con via Mario Nicoletta, via Claudio Crea dall’incrocio con via Cappuccini fino a corso Mazzini, corso Mazzini da via Claudio Crea fino a piazza del Legionario, via Carpino (lato ex teatro Ariston), in via Giovanni Paolo II (lato distributore Eni) da piazza Francesco Corrado a piazza Antonio Caputi, in via G. di Vittorio (lato Parco delle Mimose) dall’incrocio con via Mario Nicoletta fino a piazza Antonio Caputi, via Ruffo dall’incrocio con la I trav. Ruffo fino a via Mario Nicoletta, via L. Braille da via Cutro fino a via M. Nicoletta e la II trav. di via Mario Nicoletta.