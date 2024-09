Una “sezione ragazzi” presso la Biblioteca Comunale “Armando Lucifero” a Crotone

Uno spazio della biblioteca comunale Armando Lucifero sarà dedicata interamente ai bambini e ai ragazzi.

Lo comunica l’assessore alla Cultura Nicola Corigliano.

L’amministrazione ha, infatti, acquisito un locale adiacente alla struttura di via Vittorio Emanuele che sarà destinato alla “sezione ragazzi”.

E’ una attenzione particolare rivolta ai giovani lettori che potranno trovare, nella dotazione delle centinaia di volumi che fanno parte del patrimonio librario comunale dalle fiabe ai documenti e strumenti per le ricerche scolastiche.

La biblioteca attraverso la “sezione ragazzi” si propone di fornire un servizio per utenti dai 0 a 14 anni, proponendosi come luogo dove i più piccoli possono scegliere in libertà quando e cosa leggere.

La Biblioteca ha da tempo promosso una serie di attività che hanno coinvolto i più piccoli.

Frequenti sono le visite di scolaresche presso la struttura di via Vittorio Emanuele e tantissime sono state le attività che hanno visto protagonisti i bambini ed i ragazzi.

Adesso avranno a disposizione uno spazio fisico interamente dedicato a loro dove potranno consultare le prime letture che vanno dal fantasy a libri di storia, arti, fumetti.

“Una migliore offerta bibliotecaria passa anche attraverso l’ampliamento degli spazi. La biblioteca non è, infatti, da intendere soltanto quale mero deposito di libri o semplice spazio di apprendimento ma altresì quale luogo di aggregazione e di incontro, di interazione fra le persone, di inclusione, spazio di ispirazione. Pensiamo, inoltre, anche allo spazio digitale. Servizi di fondamentale importanza per la vita culturale di una comunità già offerti dalla nostra biblioteca ma che grazie a un ampliamento dei suoi spazi saranno potenziati. Ringrazio gli uffici per l’impegno profuso volto al perseguimento di tale importante obiettivo” dichiara l’assessore Corigliano.