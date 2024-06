Crotone: encomio solenne al prof. Domenico Borelli

La Giunta Comunale, su proposta dell’assessore allo Sport Luca Bossi, ha deliberato di conferire l’Encomio Solenne, ai sensi del Regolamento per la concessione delle Benemerenze Civiche, al prof. Domenico Borelli.

L’encomio solenne costituisce un riconoscimento per i cittadini per il personale apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale conseguente al generoso impegno nel campo del lavoro, nella produzione di beni, nelle professioni, nel commercio, nello sport, nell’assistenza ai bisognosi, nella gestione politica e amministrativa di istituzioni pubbliche e private nonché per l’esemplare affezione ed interessamento verso la città e la comunità di Crotone.

All’indomani della conquista dell’Europa League da parte dell’Atalanta, di cui il prof. Borelli è da anni preparatore atletico, il sindaco aveva annunciato di voler concedere una onorificenza civica per evidenziare la riconoscenza della comunità cittadina al prof. non solo per l’affermazione prestigiosa ma per il complesso della sua carriera.

Il prof. Borelli è stato, infatti, insignito per la sua carriera professionale nel corso della quale ha fatto crescere non solo sportivamente generazioni di giovani.

La cerimonia di conferimento di terrà il 13 giugno alle ore 16.00 nella Sala Consiliare

“È motivo di orgoglio conferire la benemerenza a chi, come il prof Borelli, ha portato il nome della città fino ai vertici del panorama sportivo internazionale. Sappiamo che il suo cuore è sempre rivolto alla città di Crotone, e la città lo ricambia con il meritatissimo riconoscimento” dichiara l’assessore Bossi