CPIA, consegnati i nuovi locali per la scuola per adulti a Isola Capo Rizzuto

Sono stati consegnati nei giorni scorsi i nuovi locali per il Centro Provinciale d’Istruzione per Adulti (CPIA), che accoglierà gli studenti per la parte conclusiva di quest’anno scolastico e sarà pronto ad ospitarli per i prossimi anni. La nuova sede si trova negli ex uffici ASL in Piazza del Popolo, dispone di quattro aule completamente rinnovate e con arredi più adatti all’ambiente scolastico rispetto alla precedente sede temporanea, ubicata nel Cinema Teatro Eraclea.

La scuola è stata allestita anche grazie alla collaborazione con il CPIA di Crotone, che ha fornito banchi e sedie dopo un dialogo con la dirigente, professoressa Maria Rosaria Longo, sempre disponibile e sensibile alle esigenze del Polo. Questo intervento mira ad incentivare la scolarizzazione tra gli adulti e ridurre la dispersione scolastica avuta negli anni precedenti, promuovendo la crescita culturale e sociale del territorio.

Si ricorda che con il CPIA c’è la possibilità di conseguire la licenza media, il biennio delle scuole superiori per tutti i cittadini e i corsi di alfabetizzazione per gli stranieri, fondamentali per favorire la loro integrazione. Il consigliere alla Pubblica Istruzione, Carlo Cassano, si dichiara soddisfatto del lavoro svolto dall’ufficio manutentivo, che ha rapidamente sistemato e ristrutturato i locali, rendendoli idonei e funzionali per lo scopo previsto, ringrazia il responsabile dei Servizi Sociali Francesco Notaro e la professoressa Longo e per la sempre più proficua collaborazione con il CPIA provinciale.