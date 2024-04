Elettrificazione tratta Sibari-Crotone, Rapani: “Bene aggiudicazione lavori”

Assegnati lavori per l’elettrificazione della tratta ferroviaria da Sibari a Crotone. Il senatore Ernesto Rapani ha espresso grande soddisfazione per questa importante evoluzione. «Finalmente si concretizza ciò che avevamo annunciato qualche settimana fa», ha dichiarato Rapani. La gara per l’elettrificazione, che riguarda anche la tratta Crotone-Catanzaro, unitamente a quella già aggiudicata Catanzaro-Lamezia, segna un passo avanti per un progetto che da tempo era in sospeso. «Un progetto che parte da lontano, che purtroppo era bloccato. Siamo riusciti a farlo sbloccare e a farlo approvare, completando così l’aggiudicazione da Sibari a Lamezia Terme», ha sottolineato il senatore.

L’assegnazione dei lavori è vista come un risultato molto importante per il territorio, soprattutto considerando che di recente è stato inaugurato il treno ibrido destinato a percorrere la tratta Reggio Calabria-Taranto. «Possiamo senz’altro affermare che questo territorio finalmente potrà iniziare a uscire dall’isolamento», ha affermato Rapani.

Il senatore ha anche chiarito che questi lavori di elettrificazione non vanno confusi con quelli strutturali che riguardano la rete ferroviaria e che partiranno a settembre 2024, sottolineando la necessità di distinguerli per evitare confusioni. «Pensiamo già al futuro, e dal 2026 sicuramente inizieremo a essere più competitivi», ha aggiunto, esprimendo la sua gratificazione per il lavoro svolto in collaborazione con Rete Ferroviaria Italiana. Questa nuova fase dei lavori di elettrificazione, che sarà avviata subito, promette di portare benefici significativi alla regione, favorendo la sua integrazione nel contesto nazionale e contribuendo alla crescita economica e alla mobilità sostenibile.