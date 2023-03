“L’identita’ nazionale italiana e’ di chi salva le vite in mare, non di chi fa i respingimenti. Su quella poltrona ci sono 2000 anni di civilta’, siatene all’altezza”. Cosi’ Matteo Renzi, intervenendo al Senato, si e’ rivolto al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, durante il dibattito in aula sull’informativa sul naufragio di migranti in Calabria.