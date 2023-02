Naufragio migranti Cutro, Gentiloni: “Non tutto si può chiedere all’UE”

“Quello che è accaduto sulla costa di Crotone ha una dimensione che per noi è inaccettabile. Non ce la caviamo solo dicendo ‘la deve risolvere l’Europa’, non tutto si può chiedere all’Ue, che ha un bilancio pari a un settimo o ottavo di quello italiano. Ma per me è motivo di grande ottimismo che venga chiesto, anche se in maniera polemica”.

Lo ha detto il commissario Ue agli Affari Economici Paolo Gentiloni intervenendo alla presentazione del libro ‘Europa Sovrana’, di Angela Mauro.

“L’Ue deve lavorare sulla migrazione e la Commissione ha fatto una proposta, che mi auguro vada in porto”, ha aggiunto Gentiloni