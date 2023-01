Crotone, 100mila euro per azioni a sostegno delle famiglie con interventi di carattere psico-sociale ed educativo

“Centomila euro, nella disponibilità dell’Ambito Sociale di Crotone, che comprende i Comuni di Belvedere Spinello, Cutro, Isola Capo Rizzuto, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato e Scandale per la realizzazione di attività nell’ambito del Programma di intervento per la prevenzione dell’Istituzionalizzazione del Dipartimento per la Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.

Lo comunica l’assessore alle Politiche Sociali Filly Pollinzi

Nello specifico gli interventi riguardano attività di sostegno a favore di venti famiglie, già individuate dai servizi sociali dell’Ambito, che presentano problematiche di breve e media durata con interventi di carattere psico – sociale ed educativo.

L’azione si concretizza con interventi di educativa domiciliare con le famiglie target individuate, con sostegno ai minori nello svolgimento del percorso di crescita (obblighi scolastici, relazioni famliari e sociali), supporto ai componenti familiari nello svolgimento dei propri ruoli, percorsi di socializzazione.

A tale riguardo è stato pubblicato sul sito del Comune di Crotone l’indagine di mercato per individuare un Ente del terzo settore, con comprovata esperienza nella gestione delle politiche della famiglia, al fine di affidare la gestione delle attività previste dal programma.

Gli enti interessati dovranno far pervenire entro il 19 gennaio 2023 al protocollo del Comune di Crotone la manifestazione di interesse.