A Crotone la tre giorni di “Musica e Fumetto”: successo per la seconda edizione della fiera

Il Fumetto è stato da sempre un elemento che ha coinvolto piccoli e grandi. Un linguaggio universale che, come la musica, non ha confini. Ecco spiegato perché, la Società Beethoven ha voluto fondere in un afflato inscindibile la seconda edizione della tre giorni dedicata proprio a “Musica e Fumetto” .

Il percorso artistico – è scritto in un comunicato stampa – è iniziato Venerdì 16 Dicembre, a Crotone, con la presentazione di un balletto dedicato proprio al fumetto coreografato e realizzato dalla famosissima Compagnia di danza “Astra Roma Ballet” dell’Étoile Diana Ferrara.

Due spettacoli, uno dedicato alle scuole e uno la sera alle 19,00, che ha visto il tutto esaurito nell’Auditorium “Sandro Pertini” gentilmente messo a disposizione dalla Dirigente Anna Maria maltese

Una collaborazione fra Beethoven e Istituto Pertini che ha coinvolto diverse branchie della Scuola, Scenografi , Disegnatori Coreografi, settore turistico ecc..

Entusiasmo per la novità, che unito alla indubbia professionalità degli artisti, ha permesso a tutti i presenti di godere di uno spettacolo ricco di allusioni morali e di messaggi quanto mai utili in una società che guarda all’effimero, di riflettere e cercare valori che sembrano ormai dimenticati.

Inutile descrivere l’entusiasmo di grandi e piccoli all’evento, sottolineato da applausi calorosi e sentiti.

Sabato 17, e Domenica 18 Dicembre, è stata la volta – si legge in un comunicato stampa – dei Fumettisti provenienti dalla Bonelli e Disney che nella Sala Margherita e nella sala della Cultura, gentilmente messe a disposizione dall’Amministrazione comunale, che insieme alla Provincia, hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa e di collaborazione con la Società Beethoven, hanno incontrato studenti e pubblico di appassionati realizzando dei workshop e disegni in estemporanea, facendo felici grandi e piccini, che hanno avuto la possibilità di incontrare grandi personalità del mondo del fumetto dialogando con loro e ammirando dal vivo la nascita di opere molto belle.

Il Sabato sera sempre nell’Auditorium “Sandro Pertini”, i fumettisti presenti all’evento si sono raccontati e hanno raccontato come nasce un’opera accompagnati dal gruppo strumentale “VVV Classic Ensemble” che commentava musicalmente la loro descrizione.

Una partecipazione, da parte della città, unica, con la presenza di tantissimi provenienti da tutta la Calabria, che ha superato ogni più rosea aspettativa, facendo di Crotone per tre giorni la capitale del Fumetto nel Sud Italia.

Una realtà nuova e unica “Musica e Fumetto” nel panorama delle fiere fumettistiche che, siamo convinti farà, nei prossimi anni, parlare di Crotone.