Su sollecitazione del sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, che ha richiesto l’intervento, Eni Rewind ripristinerà il manto stradale in via Leonardo da Vinci, la strada consortile di accesso alla città, dove sono stati effettuati i lavori di bonifica, nel tratto tra via delle Conchiglie e in corrispondenza con via Botteghelle.

I lavori si svolgeranno il prossimo 13 e 14 ottobre.

La comunicazione è arrivata da parte del Corap.