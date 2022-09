Torna in Italia nonostante divieto: arrestato migrante 25enne a Crotone

Un cittadino extracomunitario di nazionalita’ egiziana di 25 anni, sbarcato sulle coste crotonesi il 14 settembre scorso insieme ad altri 378 migranti, e’ stato arrestato dalla Squadra mobile di Crotone, per reingresso irregolare nel territorio nazionale prima dei tre anni. Le operazioni di rilevamento delle impronte digitali e di comparazione con le precedenti acquisizioni dattiloscopiche presenti nella Banca Dati, cui vengono sottoposti tutti i migranti, hanno consentito ai poliziotti di accertare che lo straniero, nel luglio 2021, fornendo nella circostanza generalita’ diverse, era stato destinatario di un provvedimento di respingimento emesso dal Questore di Siracusa, per cui era stato accompagnato alla frontiera e rimpatriato in Egitto. In seguito al controllo, il cittadino egiziano e’ stato arrestato e portato nella Casa Circondariale a disposizione della Procura della Repubblica di Crotone.