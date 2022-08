Mancuso: “Solidarietà al sindaco di Cirò Marina Sergio Ferrari per le minacce subite”

“Esprimo solidarieta’ al sindaco di Ciro’ Marina e Presidente della Provincia di Crotone Sergio Ferrari, da qualche giorno protetto da una scorta”. Lo afferma, in una nota, il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, facendo riferimento alle minacce subite da Ferrari. “L’episodio, che si aggiunge alla grave intimidazione nei confronti dell’onorevole Francesco Cannizzaro e ad una serie minacce ai danni di amministratori comunali, imprenditori e cittadini calabresi – aggiunge – segnala un’emergenza che non puo’ essere sottovalutata. E che richiede, oltre all’impegno delle forze dell’ordine e della magistratura, a cui va il ringraziamento per il lavoro dispiegato quotidianamente, una reazione corale e partecipata della societa’ civile”. “In Calabria – dice ancora il Presidente del Consiglio regionale – c’e’ da tutelare l’integrita’ di chi subisce atti riprovevoli, ma anche il ruolo di rappresentanti politici e istituzionali che devono poter svolgere con serenita’ le loro prerogative”.