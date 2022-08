Baldino (M5S): “Massima solidarietà al Sindaco di Cirò. Lotta alla criminalità punto essenziale di uno Stato efficiente”

“Esprimo massima solidarietà al sindaco di Cirò e presidente della provincia di Crotone, Sergio Ferrari. La notizia della protezione sotto scorta è di quelle che non vorremmo mai leggere. La criminalità organizzata, come conferma la recente indagine della DDA di Miliano che ha messo sotto i riflettori diversi appalti di Rete ferroviaria italiana, rappresenta una piaga contro cui lottare senza indugio. Lo Stato è e deve restare accanto, con fermezza, a quanti lottano per la legalità”. E’ quanto dichiara l’On. Vittoria Baldino, Capogruppo Movimento 5 Stelle per la I Commissione Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni.