Un materassino gonfiabile diventa altare. La diocesi di Crotone contro la messa celebrata in mare: “Basta superficialità, mantenere il decoro”

L’arcidiocesi di Crotone non ha gradito la messa celebrata in mare da un sacerdote milanese nella quale un materassino gonfiabile è diventato l’altare. “Bisogna sempre prendere contatti con i responsabili ecclesiali del luogo dove ci si trova, per consigliarsi sul modo più opportuno di realizzare una celebrazione eucaristica di questo genere. Soprattutto – sottolinea la diocesi calabrese- è necessario mantenere quel minimo di decoro e di attenzione ai simboli richiesti dalla natura stessa delle celebrazioni liturgiche”.

La diocesi ricorda che “la celebrazione eucaristica e, in generale, la celebrazione dei sacramenti possiede un suo linguaggio particolare, fatto di gesti e simboli che, da parte dei cristiani e particolarmente dei ministri ordinati, è giusto rispettare e valorizzare, senza rinunciarvi con troppa superficialità”. La diocesi calabrese riconosce “tutta la bellezza e la serietà dell’esperienza vissuta da questi giovani, che hanno scelto il nostro territorio per impegnarsi in un campo di volontariato e interrogarsi sul tema della legalità”, e sottolinea che “in alcuni casi particolari, in occasione di ritiri, campi scuola, nei luoghi di vacanza è anche possibile celebrare la messa fuori dalla chiesa”.

Tuttavia, si legge nella nota, “bisogna sempre prendere contatti con i responsabili ecclesiali del luogo dove ci si trova, per consigliarsi sul modo più opportuno di realizzare una celebrazione eucaristica di questo genere”. La messa in mare era stata celebrata da un parroco milanese a conclusione del campo della legalità di Libera.