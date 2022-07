Galardo neo ds del GSD Isola Capo Rizzuto, l’assessore Muto: “Valore aggiunto per il calcio e per l’intero territorio”

Nei giorni scorsi il GSD Isola Capo Rizzuto ha ufficializzato il nuovo direttore sportivo Antonio Galardo, ex bandiera e capitano del Crotone Calcio, a tal proposito l’Assessore allo Sport Gaetano Muto si esprime cosi: “La figura di Antonio Galardo è tra le più importanti della nostra regione per quanto riguarda il calcio italiano, il suo approdo a Isola Capo Rizzuto non è semplicemente un valore aggiunto per la squadra di calcio ma va a valorizzare l’intero territorio di Isola Capo Rizzuto e per questo mi complimento con la società per la scelta e do il benvenuto ad Antonio Galardo a nome del Sindaco Maria Grazia Vittimberga, dell’Amministrazione Comunale e dell’intera cittadinanza di Isola Capo Rizzuto, certi che saprà dare la giusta immagine alla squadra e al territorio”. Al contempo, lo stesso Muto fa un in bocca al lupo al giovane portiere Gaspare Muraca, di proprietà del Benevento, passato in prestito al Portogruaro: “Approfitto di questa nota per un grosso in bocca al lupo ad uno dei tanti giovani talento del territorio, il portiere classe 2004 Gaspare Muraca mandato in prestito in Serie D per permettergli di crescere senza troppe pressioni, sicuro che tornerà a Benevento da protagonista per poi approdare in piazze ancora più importanti”.