Cotronei, l’associazione “Svolta la Carta”: “Pensare ai problemi del Paese e non a Vittorio Sgarbi”

“Cotronei non ha bisogno di un clima politico che continui ad essere teso e avvelenato.

A seguito di un post pubblicato sulla pagina social del gruppo “Cotronei 20 30”, il direttivo dell’Associazione “Svolta la Carta”, – si legge in una nota – dopo quasi un anno dalla competizione elettorale, considerato che qualcuno impegna tempo prezioso strumentalizzando qualsiasi argomento, sente il dovere di fare per l’ennesima volta dei chiarimenti.

L’adesione al progetto “Svolta la Carta” del movimento, civico non politico, “Rinascimento” presieduto da Vittorio Sgarbi, ha avuto un’importanza rilevante sul piano culturale, messo a disposizione di tutti i Cittadini, nell’eventualità si avesse avuto l’onore di guidare questa Comunità. Ricerca, sviluppo tecnologico e culturale, queste le basi poste per arricchire culturalmente il progetto, intensione concretizzata con l’individuazione di due figure che, a nostro parere, potevano rappresentare l’espressione più concreta e tangibile del saper far cultura e ricerca, ovvero il prof. Mario Tangari e l’artista prof. Giuseppe Barilaro. I due esponenti, hanno avuto un ruolo centrale durante le operazioni di stesura e redazione del programma elettorale, incentrato sulla valorizzazione artistica del centro storio e potenzialità, anche sanitaria, del nostro territorio montano. Il gruppo “Cotronei 20 30” cita questa convergenza, puntualmente, come un accordo politico attribuibile al centro destra o qualcosa da cui stare alla larga.

Nel tempo si è sempre puntato ad unire persone e progetti e non dividere, senza distinzione in base all’appartenenza politica proprio perché, abbiamo sempre pubblicamente dichiarato, in primis il nostro candidato Sindaco il dott. Salvatore Chimento, che in una Comunità come Cotronei, chiunque abbia buone idee da mettere a servizio della Comunità dovrebbe essere coinvolto a prescindere, ecco perché non avremmo avuto nessuna difficoltà a darne pubblicamente notizia qualora, detta adesione, fosse stata riferita come rappresentanza del centro destra. D’altronde non abbiamo avuto nessuna difficoltà, al contempo, nel dichiarare l’appoggio politico della maggioranza del Partito Democratico di Cotronei.

Difendiamo con i denti il progetto “Svolta la Carta”, nel tempo si è riuscito a creare un contenitore di idee condivise senza pregiudizi verso nessuna realtà. Ecco perché, contrariamente a come il gruppo “Cotronei 20 30” vorrebbe far passare, non riteniamo di aver mancato di rispetto a nessuno dei nostri elettori, che quotidianamente ringraziamo. Infatti ognuno di loro è stato fondamentale nell’affermazione di “Svolta la Carta” che, ricordiamo, si è classificata seconda a poche decine di voti da coloro che oggi amministrano questo paese. Rispettiamo e accettiamo l’esito elettorale ( dopo un anno si parla ancora di questo ).

Un comportamento ripetitivo, forse patologico, portato avanti da qualche solitario del gruppo “Cotronei 20 30” che in ogni occasione, anche in consiglio comunale, non fa altro che dire sempre le stesse e identiche frasi: “avete perso; la precedente amministrazione; Vittorio Sgarbi, ecc”. E’ passato quasi 1/5 del mandato legislativo parlando di queste nefandezze, nonostante il nostro invito alla maggioranza, per tramite dei nostri Consiglieri Comunali, è sempre stato quello di occuparsi dei problemi reali del paese e non ancora di … Vittorio Sgarbi!

Ribadiamo inoltre che, – prosegue la nota – le candidature di “Svolta la Carta” nacquero da mesi di discussioni e confronti, nessuno può dirsi di essere un candidato delle ore notturne. Per questi motivi, chiediamo e pretendiamo rispetto da parte di chi amministra e dovrebbe rappresentare gli interessi anche delle minoranze politiche presenti sul territorio. La presunzione e il narcisismo non fanno altro che avvelenare tanto lo scenario politico quanto le relazioni con i Cittadini stessi.

Con azioni concrete quali presenza costante sul territorio e iniziative pubbliche, “Svolta la Carta” risulta essere l’unica forza di minoranza in Consiglio Comunale, portando avanti gli impegni presi e rispettando il risultato elettorale.

Ribadiamo ulteriormente l’invito alla maggioranza del consiglio comunale, di occuparsi dei veri problemi del paese e a lasciare in secondo piano le “chicce” politiche.

Ricordiamo infine che, così come per “Svolta la Carta”, quanto per “Cotronei 20 30”, il principale obiettivo era quello di unire una Comunità e non dividerla ulteriormente. Alla luce di ciò, a nostro modesto parere, – conclude il direttivo – per chi amministra c’è un tempo per parlare per slogan e un tempo in cui necessita calmare le acque con azioni concrete, quali anche lo stare in silenzio!”.