Azione, Mazziotti in Calabria: briefing con segreteria regionale. Inaugurazione sede a Crotone

Ha fatto tappa in Calabria il vice Segretario Nazionale di Azione Andrea Mazziotti, impegnato nel pomeriggio in una iniziativa pubblica a Crotone organizzata dal Kroton in Azione.

Ill vice segretario nazionale è stato accolto dal segretario regionale Fabio Scionti e dal segretario provinciale di Crotone Carla Capocasale, poi un briefing veloce al Grand Hotel Lamezia sul tema del referendum sulla giustizia, e le prossime elezioni amministrative.

” Al vice segretario nazionale Mazziotti abbiamo rappresentato l’entusiasmo e l’impegno di tutti gli iscritti e componenti del direttivo regionale in queste settimane scandite da appuntamenti importanti – ha spiegato il segretario regionale Fabio Scionti. “Siamo stati in piazza con i banchetti per dare il nostro contributo per il ” Si” al referendum sulla giustizia, ma siamo anche impegnati per le elezioni amministrative: nei più importanti centri calabresi Azione è presente con candidati e proprie liste . ”

Dopo un breve ed intenso incontro con iscritti e referenti del partito,Andrea Mazzotti ha proseguito il suo tour verso Crotone dove alle ore 18.00 inaugurerà la sede provinciale di Azione di Crotone (Via dei Cappuccini n. 48).