Il 28 maggio a Crotone una tappa del 1° Vesplora Tour Calabria

C’è anche Crotone tra le tappe del 1° Vesplora Tour Calabria promosso dal Vespa Club Lamezia Terme con i Vespa Club di Crotone, Rossano – Corigliano, Castrovillari, Scalea e Paola in collaborazione con il Vespa Club Italia e MotoASI

Il 28 maggio, infatti, centinaia di appassionati dello storico mezzo provenienti da tutta Italia andranno alla scoperta del nostro territorio.

Come spiega l’assessore al Turismo Maria Bruni che ha promosso la delibera con la quale l’amministrazione Comunale patrocina l’iniziativa, i vespisti arriveranno, provenienti da Lamezia Terme il 28 maggio alle ore 12.00 a Capo Colonna, dove visiteranno il Parco Archeologico, il Museo e il Santuario. Poi il tour procederà nelle strade cittadine.

Il percorso si snoderà da via per Capo Colonna proseguendo per via Magna Grecia, via Gallucci, Corso Mazzini, viale Regina Margherita, Via Cristoforo Colombo, piazzale Ultrà, piazza Mantegna, piazza Pitagora, piazza Immacolata per arrivare nel centro storico.

Il Vesplora Tour è un viaggio itinerante, in pieno stile slow ride, per un totale di 500 km, alla scoperta del territorio calabrese.