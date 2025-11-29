Manifestazione No Ponte, Orrico (M5S): “Lo Stretto non si tocca”

“Il Movimento 5 stelle calabrese ha aderito e preso convintamente parte alla manifestazione contro il Ponte sullo Stretto svoltasi questo pomeriggio a Messina.

In mezzo a migliaia di cittadini e cittadine provenienti da tutto il Paese abbiamo ribadito ancora una volta il nostro dissenso contro un’opera non prioritaria che toglie risorse miliardarie a territori in cui mancano strade e infrastrutture essenziali. Un progetto bandiera delle destre che ci governano, su cui hanno costruito intere campagne elettorali, bocciato dalla Corte dei conti e dalle legittime aspettative dei calabresi e dei siciliani che reclamano tutte altre esigenze. Il messaggio per Salvini, Meloni, per chi guida la Calabria e la Sicilia è forte e chiaro: lo Stretto non si tocca”.

Così la deputata Anna Laura Orrico, coordinatrice calabrese del Movimento 5 stelle.