Corri Cosenza Green: l’ordinanza della Polizia Municipale per garantire il regolare svolgimento della manifestazione

Al fine di consentire il regolare svolgimento della seconda edizione della manifestazione podistica “Corri Cosenza Green”, organizzata dall’A.S.D. Cosenza K42 e in programma domenica 30 novembre nel territorio cittadino, a partire dalle ore 9,00, la Polizia Locale ha emanato una specifica ordinanza per garantire le migliori condizioni di sicurezza e fluidità della circolazione stradale. Nel provvedimento della Polizia locale è stata ravvisata la necessità di modificare temporaneamente la vigente disciplina della mobilità lungo il percorso interessato dalla manifestazione, per contemperare lo svolgimento della manifestazione con le condizioni di sicurezza e di fluidità della circolazione. La gara si snoderà sul seguente percorso stradale di 10 chilometri con partenza da Piazza Carratelli : Piazza dei Bruzi/Piazza XX Settembre, Via Sertorio Quattromani, Ponte Mario Martire, Piazza dei Valdesi, Via Lungo Crati De Seta,Ponte San Lorenzo, Via dei Martiri, Via G.Marini Serra, Piazza Ortale, Corso Plebiscito, Ponte Alarico, Via Alarico, Piazza Matteotti, Piazza Giacomo Mancini, Via Cesare Baccelli, Via Popilia, via A.De Fiore, Ponte San Francesco di Paola/Calatrava (su entrambe le carreggiate),viale Giacomo Mancini (carreggiata nord), rotatoria viale Mancini, via L.Mancuso, Via Caduti di Razzà, viale Giacomo Mancini (carreggiata sud) Piazza Mancini, Viale Trieste, con arrivo in piazza Carratelli. Per le motivazioni specificate nel provvedimento, la Polizia Locale ha istituito per domenica 30 novembre il divieto di sosta con rimozione, su ambo i lati, dalle ore 7,00 alle ore 13,00 su

• VIALE G. MANCINI, da via A. Lupinacci a via A. Serafini.

• VIALE TRIESTE, da piazza G. Matteotti a corso Mazzini.

Inoltre, il provvedimento della polizia locale ha disposto, sul percorso indicato, la sospensione temporanea della circolazione, indicativamente tra le ore 9,00 e le ore 12,00. In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti, ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile “inizio gara podistica” fino al passaggio di quello con il cartello mobile recante la scritta “fine gara podistica”. Tali prescrizioni devono in ogni caso intendersi rapportate alla reale e contingente situazione di fatto ed alle relative misure che potrebbe essere necessario adottare dai competenti organi di polizia stradale, tenendo altresì conto sia del transito della corsa che delle esigenze di sicurezza connesse alla apertura/chiusura delle strade nonché della sicurezza generale della collettività. Nel periodo di sospensione temporanea della circolazione:

– è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione indicata);

– – è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;

– è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione;

– è fatto divieto ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di attraversare la strada.

Ferma restando le necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi contenuti nel provvedimento della polizia locale, non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall’organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

Nel corso della manifestazione, e per quanto non disciplinato nell’ordinanza, gli agenti di polizia stradale in servizio adotteranno per motivi contingenti le appropriate misure di regolazione del traffico ed ogni altro opportuno provvedimento che la situazione dovesse richiedere atti a salvaguardare la sicurezza stradale ed il regolare svolgimento delle stessa.