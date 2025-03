Cosenza, sopralluogo del sindaco Franz Caruso e dell’assessore Covelli al cantiere del nuovo asilo nido di via Saverio Albo

“Cresce e si sviluppa prendendo ormai forma il nuovo asilo nido di Via Saverio Albo ed è un piacere averne seguìto e seguirne l’evoluzione fino al suo completamento, per il quale manca veramente poco”.

Lo afferma il sindaco Franz Caruso che questa mattina ha effettuato un sopralluogo al cantiere accompagnato dall’Assessore ai LLPP, Damiano Covelli, dal dirigente Salvatore Modesto e dal progettista e direttore dei lavori, Carlo Salatino.

“I lavori – prosegue Franz Caruso – sono iniziati a giugno 2024 e saremo in grado, addirittura, di anticiparne l’ultimazione che, secondo cronoprogramma, era prevista per il 15 dicembre 2025. Sono, pertanto, particolarmente soddisfatto perchè quest’opera pubblica, che stiamo realizzando con finanziamenti del PNRR, rappresenta uno dei punti qualificanti della nostra azione di governo. La sua collocazione non è casuale, ma è frutto di una volontà chiara dell’Amministrazione volta a rendere la città omogenea per farla sviluppare in modo compiuto e completo in tutte le sue parti. Il nuovo asilo di via Saverio Albo, a cavallo tra i quartieri popolari di San Vito e Serra Spiga, si inserisce, infatti, a pieno titolo nell’ambizioso progetto di rigenerazione urbana, per un importo di circa 15 milioni di euro, sempre a valere sui fondi PNRR, che sta completamente riqualificando l’intera zona, integrandola al centro città, anche grazie alla già inaugurata rotatoria di Città 2000. Si tratta di interventi che renderanno il quartiere di San Vito (Alto e Basso) e Serra Spiga moderno, ridando dignità abitativa alla popolazione residente e migliorando non solo la qualità urbana, ma anche la qualità della vita dei cittadini”.

“Il nuovo asilo nido di via Saverio Albo, in particolare – conclude il sindaco Franz Caruso – sarà una struttura all’avanguardia, moderna, sicura, inclusiva, pensata per garantirne la piena fruibilità a tutti, funzionale e particolarmente accogliente e che potrà ospitare fino a 40 bambini. Saranno, inoltre, assicurati profili di ecosostenibilità energetica ed ambientale, garantiti anche perché è stato privilegiato l’utilizzo di materiali ecocompatibili e riciclati e usufruirà di uno spazio verde all’esterno di 400mq. L’opera, in estrema sintesi, sarà un esempio virtuoso di sostenibilità per l’intero territorio, anche in virtù delle soluzioni tecnologiche avanzate che sono state adottate e che consentiranno l’ottimizzazione dei consumi energetici e livelli significativi di comfort. Il nuovo asilo avrà spazi dedicati alla mensa, al riposo e alle attività educative. Una struttura rispondente, quindi, alle più dinamiche e moderne indicazioni per la crescita e la formazioni dei bambini”.