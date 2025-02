“La giornata del ricordo è un momento di riflessione e di dolore per tutta la Nazione. Oggi ricordiamo le migliaia di italiani morti innocentemente per mano di Tito. La nostra speranza è che questo giorno possa diventare realmente un giorno di condivisione nazionale senza divisioni e senza distinzioni. Per onorare degnamente i nostri connazionali e per ribadire le ragioni della convivenza e della tolleranza”.

Lo afferma il circolo territoriale di Nazione Futura di Cosenza.