Comune di Sangineto: iniziativa di educazione ambientale rivolta ai bambini della Scuola Primaria sulla bellezza e la salvaguardia dell’ambiente marino

Anche quest’anno il Comune di Sangineto – assessorato alle Politiche sociali – ha promosso un interessante progetto che evidenzia la forte attenzione verso il mondo del sociale con la realizzazione di alcune iniziative su diversi aspetti della vita sociale ed educativa. A ridosso delle festività natalizie è stato realizzato un importante evento sui significati legati alla tradizione ed alle connotazioni socio-culturali ed antropologiche del Natale con una rappresentazione teatrale ed un incontro culturale utile a dibattere anche il senso di Comunità.

La seconda iniziativa è stata di carattere educativo rivolta ai bambini della Scuola Primaria di Sangineto con un incontro sul tema di Educazione Ambientale: “Il mare, straordinaria risorsa da proteggere” evento dedicato alla scoperta e alla tutela del mare.

Ad introdurre i lavori è stata l’assessore alle Politiche Sociali ed all’Istruzione Maria Rosa Midaglia che, dopo aver ringraziato la Dirigente e le Maestre dell’Istituto Comprensivo “Belvedere Marittimo“ per la preziosa collaborazione, si è soffermata sull’importanza sociale dell’educare, azione determinante che favorisce la formazione di (futuri) cittadini consapevoli e responsabili promuovendo la coesione sociale e contribuendo così alla crescita della nostra società. “L’educazione ambientale in quanto parte integrante della società, contribuisce a plasmare l’ambiente naturale e la società in maniera lungimirante, solidale e responsabile” ha concluso l’assessore Midaglia.

Nel suo intervento di saluto l’assessore all’Ambiente Michele Palermo ha sottolineato l’importanza dell’educazione ambientale evidenziando la grande attenzione che l’Amministrazione comunale presta a tali rilevanti tematiche come dimostrano alcune iniziative realizzate che hanno coinvolto anche i bambini

Un contributo di grande valore è stato offerto dagli esperti, che hanno arricchito l’incontro con le loro competenze e testimonianze, coinvolgendo i bambini in un’esperienza educativa e immersiva sulla tutela dell’ambiente marino.

Di forte impatto l’intervento di Francesco Sesso, campione mondiale di Fotografia subacquea e Ricercatore del Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente dell’Università della Calabria (DIAM), che ha affascinato i bambini con spettacolari immagini e video dei fondali marini. Le sue fotografie, esposte nel salone della scuola, hanno offerto uno straordinario viaggio nel mondo sommerso, mostrando la bellezza e la fragilità degli ecosistemi marini. Attraverso racconti coinvolgenti e aneddoti delle sue esplorazioni, ha trasmesso l’importanza di proteggere il mare, stimolando nei piccoli partecipanti curiosità, consapevolezza e senso di responsabilità.

Coinvolgente e di grande valore educativo anche l’intervento di Maria Laura Papasergio, Referente Informatico e Comunicazione dell’Ente per i Parchi Marini Regionali della Calabria, che ha spiegato ai bambini come ciascuno, anche nel suo piccolo, possa contribuire alla salvaguardia del mare e delle sue specie. Ha illustrato il ruolo dell’Ente come “custode” della natura, l’importanza dei Parchi Marini e delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le buone pratiche per proteggere gli habitat. L’Ente ha partecipato con entusiasmo all’iniziativa, consapevole che la sensibilizzazione parte dai più piccoli, i futuri custodi del nostro patrimonio naturale.

“Queste iniziative sono importanti per riflettere con le giovanissime generazioni sulla bellezza e l’importanza dell’ambiente marino e promuovere azioni volte alla sua protezione. L’aver voluto coinvolgere i più piccoli è un fatto importante perché l’educazione al rispetto e alla protezione dell’ambiente che ci circonda deve partire fin dalla più giovane età – ha dichiarato il sindaco di Sangineto Avv. Michele Guardia. I bambini sono stati eccezionali, hanno seguito con interesse e attenzione quanto spiegato dai nostri esperti nell’augurio che investendo sulle nuove generazioni avremo, un domani, una società più consapevole e responsabile.”

A tutti i bambini è stato consegnato un attestato con un compito importante: diventare “Custodi del Mare” e comunicare, soprattutto ai “grandi”, il messaggio della necessità di tutelare e salvaguardare il nostro mare, in tutti modi ed ogni giorno.