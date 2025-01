Nuova organizzazione per Italia del Meridione: Pino Pascale Coordinatore di zona dell’Alto Tirreno, Salvatore Baronelli Commissario cittadino di Diamante

Prosegue il rafforzamento della presenza di Italia del Meridione sul Tirreno Cosentino. È stata ufficializzata la nomina di Pino Pascale a Coordinatore di zona dell’Alto Tirreno, un incarico che si aggiunge a quello di Vicesegretario regionale di Italia del Meridione. La sua esperienza, la sua tenacia e la sua vocazione al territorio saranno fondamentali per rilanciare in maniera più forte e incisiva l’azione politica del partito in questa area strategica.

Contestualmente, è stato nominato Salvatore Baronelli come Commissario cittadino di Diamante. Per Baronelli è un ritorno in IdM, fatto di consapevolezza e di esperienza da mettere a disposizione del partito e del territorio di Diamante. Questa scelta punta a rafforzare e a dare un nuovo slancio alla presenza di IdM nel comune della costa tirrenica.

“In un momento così importante per il nostro partito, queste nomine rappresentano un segnale chiaro della nostra volontà di lavorare con ancora più determinazione a contatto diretto con i cittadini” – ha dichiarato la Segretaria Provinciale di Cosenza di IdM, Annalisa Alfano. “Sono certa che Pino Pascale e Salvatore Baronelli porteranno avanti il loro impegno con passione e competenza, contribuendo in modo significativo alla crescita del nostro progetto politico”.

Salvatore Baronelli ha espresso il suo impegno dichiarando: “Mi hanno insegnato che la politica significa innanzitutto assumersi la responsabilità di scegliere, e penso che la prima scelta da compiere sia quella di decidere da che parte stare. Io ho scelto di stare dalla parte degli ultimi. È una scelta di coscienza e alla coscienza si deve obbedire. La politica è tendere la mano ed io ho deciso di farlo partendo dal mio prossimo, in una visione meridionalistica non miope ma aperta. Il sud non deve più essere zavorra ma motore. Il sud non deve più essere derelitto ma protagonista. Ricordando a tutti che si è sempre meridionali di qualcuno.”