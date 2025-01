Ente biologi, il primo ‘Previdenza tour’ del 2025 sarà a Cosenza. Il tema sarà “DNA e Ambiente”

Venerdì 31 gennaio si terrà a Cosenza la prima tappa del 2025 degli appuntamenti ‘Previdenza tour’ dell’Enpab (Ente di previdenza e assistenza dei biologi liberi professionisti). L’evento, che inizierà alle 9, sarà dedicato a ‘Dna e ambiente’, ma non mancheranno approfondimenti sullo sviluppo della cultura previdenziale, a partire dall’intervento rivolto agli iscritti e curato, in apertura, dalla presidente della Cassa pensionistica Tiziana Stallone, dal titolo “Come l’Enpab ti aiuta a costruire il tuo futuro”. La sede congressuale sarà l’hotel Best Western premier Villa Fabiano Palace, in Via Cristoforo Colombo, a Rende (Cs). Il programma e tutti i dettagli sull’iniziativa su www.enpab.it.