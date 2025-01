Caos treni, Magliari (SI Cosenza): “Salvini si occupa di tutto tranne che dei trasporti, si svegli dal torpore”

“Non è più accettabile che in un paese civile il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini si occupi di tutto tranne che dei trasporti. La situazione in tutta Italia è drammatica: treni in perenne ritardo, continui guasti alla linea ferroviaria, disservizi su linee di autobus urbani ed extraurbani, cantieri infiniti e strade sempre più pericolose.

In Calabria, il Ministro ha mostrato il suo interesse solo per il fantomatico Ponte sullo stretto che, se mai si farà (e noi ci auguriamo di no!), sarà perfettamente inutile, dato che i trasporti non funzionano e le infrastrutture viarie non sono agibili.

La provincia di Cosenza, che, come tutta la Calabria, non è servita dall’alta velocità, continua a essere mortificata da continui disagi nei trasporti. Nell’ultimo periodo tutta la rete ferroviaria Salerno – Reggio Calabria è andata in tilt e, in particolare, il Tirreno cosentino, da Diamante ad Amantea, è rimasto bloccato per giorni.

Completamente assente la regione che sulla questione trasporti, come su scuola e sanità, dimostra ancora una volta di non avere né programmazione né alcuna autonomia rispetto al governo

La risposta delle FS al disastro quotidiano è un esposto alla magistratura ventilando possibili sabotaggi.

Siamo davvero indignati!

Matteo Salvini ignora le problematiche che colpiscono quotidianamente Italia e Calabria, con ricadute inaccettabili soprattutto sui pendolari, siamo noi cittadini che, insieme, dobbiamo svegliarlo dal proprio torpore”.

Così Iolanda Magliari, segretaria della Federazione Provinciale di Cosenza di Sinistra Italiana.