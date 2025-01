Antoniozzi: “Impegniamoci per centro storico di Cosenza”

Il centro storico di Cosenza è il più bello in assoluto della Calabria e uno dei più belli d’Italia. Dobbiamo impegnarci tutti, come delegazione parlamentare, per poter individuare nuove risorse a disposizione del Comune.

Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi.

I 90 milioni ottenuti con il Cis sono stati un fatto estremamente positivo e abbiamo visto cantieri di riqualificazione per tanti edifici pubblici.

Ora bisogna lavorare insieme – dice Antoniozzi – tutti i parlamentari di ogni estrazione politica insieme all’amministrazione comunale per poter individuare nuove possibilità di risorse coinvolgendo l’università della Calabria.

Bisogna considerare che il Comune non può intervenire sugli edifici privati e che solo delle decisioni che orientino una dimensione policentrica possono sollecitare investimenti anche da parte dei privati.

Sono a disposizione del sindaco Caruso – conclude Antoniozzi – per qualsiasi iniziativa che possa sollecitare iniziative, investimenti, attività legislative possibili per un centro storico straordinario.