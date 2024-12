Notte di Capodanno: l’ordinanza del Sindaco Franz Caruso sulla vendita delle bevande e su botti e fuochi pirotecnici

Facendo seguito alla riunione della Commissione Provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo tenutasi nei giorni scorsi presso la prefettura di Cosenza e nel corso della quale è stata stabilita, in capo al Comune di Cosenza, una serie di obblighi relativi all’adozione di alcune ordinanze finalizzate a vietare la somministrazione di bevande in vetro e superalcolici nell’area interessata dal concerto di Achille Lauro in programma la notte di Capodanno in Piazza dei Bruzi, così come a vietare l’utilizzo di fuochi pirotecnici, sempre nelle aree interessate dalla esibizione dell’artista, il Sindaco Franz Caruso ha, con propria ordinanza, disposto, dalle ore 20,00 del 31 dicembre 2024 alle ore 8,00 del 1° gennaio 2025, il divieto su Piazza dei Bruzi e nel raggio di 300 mt, a tutti i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli operatori su area pubblica, ai titolari di esercizi commerciali in sede fissa e di attività artigianali, compresi i distributori automatici:

•di vendere o somministrare bevande superalcoliche;

•di vendere per asporto qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e/o lattine-metalli o altri contenitori rigidi.

Inoltre, all’interno dell’area concerto compresa tra Piazza dei Bruzi, Piazza Eugenio Cenisio-Piazza XX Settembre-Piazza Giuseppe Carratelli-Corso Umberto, da Via Trento a Piazza XX Settembre-Viale Trieste, da Piazza Matteotti a via Trento, l’ordinanza del Sindaco vieta, sempre dalle ore 20,00 del 31 dicembre 2024 alle ore 8,00 del 1° gennaio 2025, a chiunque:

•di accedere alle suddette aree con al seguito bottiglie o altri contenitori di vetro e/o lattine-metalli o altri contenitori rigidi;

•di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere, a qualsiasi titolo, bottiglie, lattine, contenitori di qualsiasi tipologia atti ad offendere;

•di introdurre e/o usare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici contenenti miscele detonanti e/o esplodenti e comunque qualsiasi artificio che abbia effetto, semplice o in combinazioni con altri, di scoppio, crepitante e fischiante;

•di introdurre e utilizzare spray del tipo urticante e/o al peperoncino.

L’ordinanza del primo cittadino obbliga ancora, dalle ore 10,00 del 31 dicembre 2024 alle ore 8,00 del 1° gennaio 2025, tutti i titolari autorizzati, a rimuovere qualsiasi tipologia di occupazioni di suolo pubblico, così da lasciare libera da ogni ingombro l’area del concerto dell’artista Achille Lauro. Nel provvedimento a sua firma, il Sindaco Franz Caruso raccomanda all’intera città di non usare petardi, botti, razzi e in genere fuochi d’artificio e pirotecnici contenenti miscele esplodenti ad alta rumorosità, a tutela della incolumità e salute di persone e animali di affezione.

Inoltre, l’ordinanza del primo cittadino, per consentire lo svolgimento del concerto di fine anno dell’artista Achille Lauro, contiene una deroga ai limiti, fissati dai DD.P.C.M., alle immissioni sonore all’esterno e negli ambienti abitativi, in zona prevalentemente residenziale ed in orario notturno. La deroga è limitata alla sola durata dell’evento. Le immissioni dovranno comunque essere contenute per non arrecare particolare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo. L’ordinanza avverte, inoltre, che per la sua inottemperanza si applicano le sanzioni amministrative, da 25 euro a 500 euro, previste dall’art. 7 – Bis del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche.

Alla base del provvedimento del Sindaco, la tutela dell’ordine, della sicurezza e dell’incolumità pubblica, considerata la prevedibile numerosa partecipazione di persone al concerto di Achille Lauro, stante anche la consuetudine dei cittadini a festeggiare in piazza l’arrivo del nuovo anno. Tra gli altri motivi che hanno indotto il primo cittadino ad emanare l’ordinanza, la necessità di attuare una maggiore protezione degli spettatori e dei cittadini che saranno presenti nell’area del concerto e nelle zone contermini ed anche la necessità di garantire il rispetto del decoro urbano.