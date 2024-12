Vaccarizzo Albanese (Cs), torna percorribile la strada di località Farnatisio – Camino – Dursiana – Laquani

“Migliorare la viabilità delle strade interpoderali, a supporto delle aziende agricole e dei latifondi, significa sostenere l’economia locale. Seguono questo obiettivo i lavori di messa in sicurezza della strada di località Farnatisio – Camino – Dursiana – Laquani che per un totale di 84 mila euro è stata messa in sicurezza e resa finalmente percorribile”

Così, in una nota, il sindaco di Vaccarizzo Albanese, Antonio Pomillo.

“Tramite questo intervento – dichiara il primo cittadino – abbiamo reso accessibile un tratto di circa 1 km; una porzione di strada che era diventata impraticabile anche per i mezzi agricoli.

Oltre al manto e alla sede stradale, sono state interessate da interventi di rifacimento e riqualificazione anche le cunette, fondamentali per la raccolta delle acque”.