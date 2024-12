Reset, Lavia (Cisl Cosenza): “Soddisfazione per assoluzione del dirigente sindacale Gianluca Campolongo”

«La CISL esprime soddisfazione per l’assoluzione del dirigente sindacale Gianluca Campolongo, coinvolto nell’inchiesta Reset. Abbiamo sempre riposto fiducia nell’azione della Magistratura e continueremo a farlo. Convinti sin dal primo momento della totale estraneità di Gianluca ai fatti contestati, siamo ora felici con lui e la sua famiglia per la sentenza pronunciata, nella consapevolezza che vicende come queste lasciano ferite laceranti in chi le vive e subisce. Lo abbracciamo, sapendo che tornerà ora al suo impegno sindacale con la convinzione e l’entusiasmo che ben conosciamo».

Lo scrive in una nota Giuseppe Lavia, Segretario Generale dell’UST CISL Cosenza.