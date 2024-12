“Terre di Calabria”: la terza edizione del premio giornalistico celebra il territorio calabrese

La Camera di Commercio di Cosenza annuncia la cerimonia ufficiale di premiazione del Premio Giornalistico Internazionale “Terre di Calabria”, giunto alla sua terza edizione. L’evento si terrà il 10 gennaio 2025 presso la Sala Petraglia della Camera di Commercio di Cosenza e rappresenterà un momento di celebrazione dedicato alla promozione e alla valorizzazione del territorio calabrese.

Il Premio nasce con l’obiettivo di esaltare le straordinarie risorse culturali, paesaggistiche, enogastronomiche e imprenditoriali della Calabria, attraverso il lavoro di giornalisti e autori che con i loro racconti mettono in luce la bellezza, la tradizione e il dinamismo di una terra unica. L’iniziativa punta a far emergere opere e reportage che contribuiscono a narrare la Calabria in tutte le sue sfumature, coinvolgendo autori nazionali e internazionali in un dialogo culturale e creativo che dà voce alle eccellenze locali. Il concorso è articolato in tre categorie – carta stampata e online, radio e televisione, fotogiornalismo – e accoglie lavori pubblicati nel corso dell’anno, promuovendo così una narrazione autentica e innovativa del territorio calabrese.

Durante la serata, oltre alla premiazione dei vincitori del Premio Giornalistico, saranno premiate anche le imprese vincitrici del contest “Visioni d’impresa”, un progetto volto a riconoscere il talento e l’impegno delle realtà imprenditoriali calabresi che si sono distinte per creatività, innovazione e capacità di rappresentare l’identità locale. L’evento, che prevede la registrazione dei partecipanti alle ore 17:30 e l’inizio ufficiale alle ore 18:00, si inserisce in una più ampia strategia della Camera di Commercio di Cosenza per valorizzare il territorio e consolidarne l’immagine, sia a livello nazionale che internazionale.