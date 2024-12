Provincia di Cosenza, gli auguri della presidente Succurro ai dipendenti e la consegna di una pergamena ai neopensionati

Un venerdì prenatalizio intenso alla Provincia di Cosenza.

La Presidente Succurro, dopo aver presieduto il Consiglio Provinciale – nel corso del quale sono stati approvati tutti i punti all’Ordine del Giorno – ha incontrato i dipendenti nella Sala degli Specchi, per il tradizionale scambio degli auguri di Natale e per condividere un momento di convivialità in vista delle festività.

È stato un momento intenso di vicinanza e condivisione, in un afflato che ha sottolineato l’importanza della comunità lavorativa e dei valori di collaborazione e unità.

Durante l’incontro, la Presidente ha voluto esprimere il suo sincero apprezzamento per l’impegno e la dedizione dimostrati dai dipendenti nel corso dell’anno.

«Oggi è un’occasione speciale per riconoscere il vostro lavoro e la vostra passione. Ogni giorno contribuite a rendere la nostra provincia un luogo migliore. In questo periodo dell’anno, desidero prendermi un momento per riflettere insieme a voi su quanto abbiamo affrontato e su quanto abbiamo raggiunto. Il Natale è un momento di unione e di speranza, e quest’anno più che mai, voglio sottolineare l’importanza di rimanere uniti nelle difficoltà che abbiamo incontrato. Le sfide che ci sono state poste ci hanno messi alla prova, ma sono certa che, affrontandole insieme, usciremo più forti e determinati. Ogni singolo contributo che ciascuno di voi offre è fondamentale per il nostro ente e per la comunità che serviamo. Vi ringrazio sinceramente per il vostro impegno, la vostra dedizione e la vostra professionalità. È grazie a voi che possiamo continuare a lavorare per il bene della nostra provincia. Vi auguro un Natale sereno, pieno di gioia e di pace e un anno nuovo ricco di nuove opportunità e successi», ha dichiarato la Presidente.

Un momento particolarmente emozionante è stato riservato ai neopensionati, a cui è stata consegnata una pergamena di riconoscimento per il servizio prestato.

«Questa pergamena è un simbolo della nostra gratitudine per gli anni di lavoro e dedizione che avete offerto alla comunità. Ogni contributo è stato fondamentale per il progresso della nostra provincia», ha aggiunto la Presidente, sottolineando l’importanza di celebrare i traguardi raggiunti dai colleghi.

L’incontro si è concluso con un brindisi augurale, in un clima di festa e condivisione, per un Natale all’insegna della serenità e di un nuovo anno ricco di sfide e opportunità.